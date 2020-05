TSV-Zweite rüstet sich

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Noch ist nicht endgültig geklärt, in welcher Liga der TSV Steinbach II in der kommenden Saison spielt. Der Verbandsvorstand des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) hat jedoch eine Empfehlung ausgesprochen, dass sowohl der TSV Michelbach als Meister der Gruppenliga Gießen/Marburg als auch die auf Rang zwei ins Ziel gekommene Steinbacher Regionalliga-Reserve in die Verbandsliga Mitte aufsteigen würden. Unabhängig der endgültigen Entscheidung beim voraussichtlich im Juni stattfindenden virtuellen Verbandstag, kann das Trainer-Duo Pierre Bellinghausen und Maik Six weiter auf seinen Torjäger Hüsni Tahiri sowie Atilla Selcuk bauen.

Tahiri erzielte in der abgebrochenen Saison in 18 Spielen 20 Treffer und bereitete 14 weitere Tore vor. Der 36-Jährige gehört außerdem dem Trainerstab der ersten Mannschaft an. Offensivakteur Selcuk, der 2014 von der A-Jugend der SG Betzdorf zum TSV wechselte und seitdem in 118 Pflichtspielen für die zweite Mannschaft 68 Treffer erzielt hat, hatte in der abgelaufen Saison allerdings mit Verletzungen zu kämpfen und konnte ein halbes Jahr weder trainieren noch spielen.

Außerdem vermeldet der Gruppenliga-Tabellenzweite zwei hochkarätige Neuzugänge, denn mit Manolo Bilic und Daniel Moravac wechseln zwei Leistungsträger des TSV Bicken nach Steinbach. Bilic, der bereits mit 16 Jahren in der ersten Liga Kroatiens debütierte, stieß im vergangenen Sommer vom kroatischen Drittligisten NK Novigrad zum TSV, der 22-jährige Defensivakteur wurde in 19 Partien eingesetzt und traf zwei Mal. Moravac kann sowohl im Sturm als auch der Defensive eingesetzt werden. Der 21-Jährige wechselte im Sommer 2019 vom viertklassigen NK Istra Pula in die Gemeinde Mittenaar, seitdem erzielte der Kroate zehn Tore in 20 Gruppenliga-Einsätzen.

"Wir haben unsere Personalplanung vom Grundsatz her abgeschlossen. Es wird noch vereinzelte Gespräche geben, aber wir sind schon mehr als zufrieden. Ich kenne Manolo und Daniel schon länger und bin nicht nur von der vorhandenen Qualität überzeugt, sondern glaube auch, dass die Jungs noch sehr viel mehr Potenzial haben, was sie höherklassig zeigen können. Wir verstehen uns sehr gut", sagt TSV-Spielertrainer Pierre Bellinghausen.