TuS Naunheim gibt Aufstieg als Ziel vor

Seit 1994 hat Maximilian Sigl, der auch Max genannt wird, seinen Spielerpass beim TuS Naunheim. Für einen anderen Verein hat der 30-Jährige, der in seine zweite Saison als Trainer beim TuS geht, noch nie gespielt. Der Gymnasiallehrer mit den Fächern Mathe und Politik kam als Spieler in der Innenverteidigung oder auf der "Sechs" zum Einsatz. In dieser Spielzeit rechnet Sigl damit, auch mal im Sturm aushelfen zu müssen. Er teilt sich den Trainerjob an der Lahninsel zusammen mit Denis Walter und Jonas Kuss, die beide auch noch regelmäßig spielen. (tis)