TV Dornholzhausen bestraft jeden Fehler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (woe). Der SC Münchholzhausen/Dutenhofen II hat am Mittwochabend in der Fußball-B-Liga Wetzlar in einem Nachholspiel vom dritten Spieltag mit 1:4 (1:2) gegen den TV Dornholzhausen verloren. SC-Trainer Marco Emmerich fehlten nach dem Abpfiff die Worte: "Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Wir vergeben beste Chancen am laufen Band und fangen uns auf der anderen Seite extrem blöde Tore." In der vierten Minute wollte Keeper Nouri Soudani den Dornholzhäuser Rene Ortmann ausspielen. Das ging schief: 0:1. Dem zweiten Gegentor durch Christian Lechner (16.) ging ein ähnlicher Schnitzer eines Abwehrspielers voraus. Martin Lowitzer verkürzte zwar auf 1:2 (26.), aber danach versiebten die Platzherren ein halbes Dutzend an dicken Möglichkeiten. Herausgespielte Chancen hatten die Dornholzhäuser kaum. Auch das 1:3 durch Pascal Gerspacher (77.) war slapstickreif. Pascal Schuster setzte den Schlusspunkt (90.+2).