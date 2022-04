3 min

Ungewohnte Auflösungserscheinungen beim SC Waldgirmes

Hälfte eins lässt sich noch gut an, dann zerfallen die Lahnauer beim designierten Fußball-Hessenliga-Meister in alle Einzelteile. Das Spiel in Stadtallendorf hat zwei Knackpunkte.

Von Rainer Maaß