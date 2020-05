Ürkan Özen verlässt Türk Ata/Türkgücü Wetzlar

Ürkan Özen (l.) verlässt Türk Ata/Türkgücü Wetzlar im Sommer und schließt sich dem Gießener A-Ligisten SV Annerod an. Foto: Tobias Ripl

Wetzlar (dbf). Der SV Annerod, derzeit Tabellensechster der Kreisliga A Gießen, hat einen namhaften Neuzugang bekannt gegeben. Mit Ürkan Özen wechselt einer der erfahrensten Kicker des Kreises Wetzlar zurück nach Gießen. Özen bringt Hessenliga-, Verbandsliga- und Gruppenliga-Erfahrung mit und überzeugte zuletzt mit starker Bilanz beim Wetzlarer A-Liga-Spitzenreiter Türk Ata/Türkgücü Wetzlar (Elf Tore und 14 Assists in 16 Spielen).

"Wir freuen uns, dass sich mit Ürkan Özen ein so erfahrener Spieler unserem Verein anschließt. Mit mittlerweile 34 Jahren und einer beeindruckenden Vita wird er mit Sicherheit eine wichtige Rolle in unserem jungen Team übernehmen", teilte der Club in einem Statement mit.

Reichlich Erfahrung in höherklassigen Ligen

Mittelfeldspieler Özen war in seiner Karriere bislang unter anderem für den FSV Fernwald, Eintracht Wetzlar, den VfB 1900 Gießen, den SC Teutonia Watzenborn-Steinberg sowie Türkiyemspor Gießen aktiv.