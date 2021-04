Verbandsliga? Neuer Modus ist alternativlos

Thorsten Schäfer wohnt in Atzbach. Der 42-Jährige arbeitet als Lehrer an der Ricarda-Huch-Schule in Gießen und unterrichtet die Fächer Sport und Arbeitslehre. Den SC Waldgirmes U 23 trainiert er seit Sommer 2020, zuvor hatte er elf Jahre bei der TSG Dorlar das Sagen auf der Bank. In seiner Freizeit sauniert er gerne, fährt Fahrrad oder geht laufen.

Daniel Schäfer (45) lebt in Burgsolms. Der Lehrer unterrichtet an der Johann-von-Nassau-Schule in Dillenburg Sport und Geschichte. Neben dem Fußball verbringt der Vater von drei Töchtern die Zeit gerne mit seiner Familie. Beim FC Cleeberg geht er in seine siebte Saison. Den Verein führte er von der Kreisoberliga bis in die Verbandsliga. (tis)