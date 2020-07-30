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Donnerstag, 30.07.2020 - 16:00
3 min

Von wegen nur Handball: In Rechtenbach wurde auch mal Fußball gespielt

In Hüttenberg regiert der Handball. Nur in zwei der sechs Ortsteile, nämlich in Reiskirchen und Volpertshausen, wird Fußball gespielt. Das war aber nicht immer so ...

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Der Sportplatz in Rechtenbach damals und heute: Wo einst fleißig gekickt wurde, steht jetzt ein Wohnhaus, vor dem die früheren Fußball (v.l.) Erich Hofmann, Hartmut Schneider, Alfred Loh, Peter Patzner und Friedhelm Bonn in Erinnerungen schwelgen. Fotos: Alexander Fischer

Der Sportplatz in Rechtenbach damals und heute: Wo einst fleißig gekickt wurde, steht jetzt ein Wohnhaus, vor dem die früheren Fußball (v.l.) Erich Hofmann, Hartmut Schneider, Alfred Loh, Peter Patzner und Friedhelm Bonn in Erinnerungen schwelgen. Fotos: Alexander Fischer

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Fotos
Der Sportplatz in Rechtenbach damals und heute: Wo einst fleißig gekickt wurde, steht jetzt ein Wohnhaus, vor dem die früheren Fußball (v.l.) Erich Hofmann, Hartmut Schneider, Alfred Loh, Peter Patzner und Friedhelm Bonn in Erinnerungen schwelgen. Fotos: Alexander Fischer

Der Sportplatz in Rechtenbach damals und heute: Wo einst fleißig gekickt wurde, steht jetzt ein Wohnhaus, vor dem die früheren Fußball (v.l.) Erich Hofmann, Hartmut Schneider, Alfred Loh, Peter Patzner und Friedhelm Bonn in Erinnerungen schwelgen. Fotos: Alexander Fischer

Der Sohn ist Bundesliga-Handballer, aber Erich Hofmann (r.) war Ende der 70er-Jahre auf dem Rechtenbacher Fußballplatz im Einsatz - wie diese Aufnahme beweist. Foto: Alexander Fischer

Der Sohn ist Bundesliga-Handballer, aber Erich Hofmann (r.) war Ende der 70er-Jahre auf dem Rechtenbacher Fußballplatz im Einsatz - wie diese Aufnahme beweist. Foto: Alexander Fischer

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ZUR SERIE

Manche wurden stillgelegt, weil sie nicht mehr den Normen entsprachen. Andere wurden aufgegeben, weil das Gelände für Bauvorhaben benötigt wurde. Wiederum andere hat die Natur zurückerobertOder sie wird dies noch tun. "Lost Places", verlorene Orte, hat - bei genauem Hinschauen - fast jede Gemeinde. Wir stöbern diese in einer Serie für Sie auf. Und sind unter der Mailadresse alexander.fischer@ vrm.de froh über jeden Hinweis auf längst vergessene Fußballplätze im Altkreis Wetzlar, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. (afi)

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Fußball Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Solms,-stadt Albshausen Waldsolms Griedelbach Marburg-biedenkopf Rauschenberg,-stadt Rauschenberg Solms Sport Fupa Fupa_mittelhessen Hüttenberg Rechtenbach Wetzlar,-stadt Wetzlar Sportart Fußball lost-places-fussball
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