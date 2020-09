Waldgirmes dominiert nach Belieben

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Waldgirmes (rafe). Als Co-Trainer feierte Roger Reitschmidt mit dem SC Waldgirmes große Erfolge. Als Trainer der zweiten Mannschaft des FC Gießen mochte sich der 54-jährige über seine Rückkehr in die Lahnaue nicht sonderlich freuen. Was seine Mannschaft am Montagabend über weite Strecken bot, war schlicht nicht ligatauglich. Der SCW II dominierte das Geschehen im ersten Akt beinahe nach Belieben. Vorzuwerfen war den Gastgebern nur, dass sie viele Angriffe nicht konsequent zu Ende spielten. Es wäre mehr möglich gewesen als die 3:1-Pausenführung, die Christian Gabriel Moura (10.) und der groß aufspielende Javier Recio-Perez (17./33., per Strafstoß) bei einem Gegentreffer durch einen Elfmeter Marco Kochs (40.) besorgten.

Gießen II leistete sich vor allem in der Deckung unnötige Aussetzer, die es dem SC Waldgirmes II viel zu leicht machten. Reitschmidt versuchte immer wieder seine Mannschaft korrigierend zu erreichen, während sein Waldgirmeser Kollege Thorsten Schäfer entspannt war, wie im Strandkorb an nördlichen Gestaden. Mit dem 4:1 durch Recio-Perez war die Partie bereits sechs Minuten nach dem Seitenwechsel entschieden. Die Gießener Zweitvertretung wehrte sich nach Kräften. Zogen die Waldgirmeser die Zügel aber nur leicht an, dann geriet Gießen hinten ins Schwimmen und fand nach vorne kaum mehr statt. "Joker" Justin Schweitzer traf zum 5:1 (65.), ehe Marius Glasauer auf 6:1 stellte (70.). Der eingewechselte Nkrumah Mc Cain durfte fünf Minuten vor Schluss noch auf 2:6 aus Gästesicht stellen, die damit unter dem Strich gut bedient waren. Roger Reitschmidt bat um Geduld mit seiner neu zusammengestellten Mannschaft. "Wir machen einen Prozess durch und wussten, dass es schwer wird", betonte der Gießener Trainer. Von einem "hochverdienten Sieg, den wir richtig einordnen, weil er in jeder Hinsicht wichtig ist", sprach Daniel Schäfer.

Waldgirmes II: Grutza - Gebauer, Höhn, Erler, Gabriel Moura - Azizi (55. Hörr.), van Moll, Köhler, Glasauer - Hinz (55. Schweitzer), Recio-Perez (67. Alberg)

FC Gießen II: Mohr - Ögretmen, Sahin, Hesse, Ruben Enobore (46. Kocas) - Wiegel, Dursun, Mazitov (67. Schwabe), Kone (46. Mc Cain) - Afrooghi, Koch

Schiedsrichter: Amirian (Hünstetten) - Zuschauer: 80 - Tore: 1:0 Gabriel Moura (10.), 2:0, 3:0 Recio-Perez (15./33., FE), 3:1 Koch (40., FE), 4:1 Recio Perez (51.), 5:1 Schweitzer (65.), 6:1 Glasauer (70.), 6:2 Mc Cain (85.).