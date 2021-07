Waldgirmes im Doppeleinsatz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Wohl dem, der zwei Mannschaften hat, wenn an ein und demselben Tag gleich zwei nicht ganz unwichtige Fußballspiele für einen Verein anstehen. Welches Team am Freitagabend wo aufläuft, hat nun der SC Waldgirmes entschieden. Nachdem das Hessenligateam am Dienstag beim "Mister Hair-Cup" in Buseck das Duell mit dem Ligarivalen FSV Fernwald mit 0:2 verloren hatte, tritt drei Tage später die U 23 der SCW, demnächst wieder in der Verbandsliga aktiv, bei diesem Vorbereitungsturnier zum "kleinen Finale" um 18 Uhr gegen den ebenfalls in Hessens zweithöchster Spielklasse beheimateten FC Gießen II an. Dafür bestreitet die "Erste" das eine Stunde später stattfindende Viertelfinale im Wetzlarer Kreispokal bei der SG Ehringshausen/Dillheim.