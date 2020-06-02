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Fußball Wetzlar

Tim Straßheim Sportredakteur Wetzlar
Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
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Dienstag, 02.06.2020 - 16:00
1 min

Warum Schalke 04 auf dem richtigen Weg ist

Nach der neuerlichen Pleite sieht unser Redakteur Tim Straßheim immerhin noch fünf Gründe, warum dem FC Schalke 04 in der Bundesliga weiterhin nicht angst und bange sein muss.

Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
Unser Redakteur sieht gute Chancen, dass Schalke-Boss Clemens Tönnies (rechts) demnächst wieder Huub Stevens auf den königsblauen Trainerstuhl setzt. Foto: dpa

Unser Redakteur sieht gute Chancen, dass Schalke-Boss Clemens Tönnies (rechts) demnächst wieder Huub Stevens auf den königsblauen Trainerstuhl setzt. Foto: dpa

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