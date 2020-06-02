Dienstag,
02.06.2020 - 16:00
1 min
Warum Schalke 04 auf dem richtigen Weg ist
Nach der neuerlichen Pleite sieht unser Redakteur Tim Straßheim immerhin noch fünf Gründe, warum dem FC Schalke 04 in der Bundesliga weiterhin nicht angst und bange sein muss.
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
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