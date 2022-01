Wechsel ins Ausland: Lara Schmidts Wunsch nach Veränderung

Lara Schmidt (21) stammt aus CleebergBeim dortigen FC startete sie ihre Karriere als Fußballerin. Es folgten weitere Stationen bei den Jungs der TSG Wieseck und den Mädchen des FSV Hessen Wetzlar2017 wechselte die ehemalige Junioren-Nationalspielerin auf das Sportinternat nach Jena und spielte beim FF USV Jena im Nachwuchs. Beim Club aus Thüringen feierte sie zudem ihr Debüt in der Bundesliga. 2019 zog es sie zu dem Traditionsverein FC Turbine PotsdamSeit diesem Jahr spielt die Innenverteidigerin, die in ihrer Freizeit gerne Ski fährt oder den Tennisschläger in die Hand nimmt, beim FC Basel in der Schweiz. (tis)