Wenigstens noch die Hinrunde zu Ende spielen

REGION - Kaum denkbar ist für Matthias Bausch (Waldbrunn), den Klassenleiter der Fußball-Hessenliga, in der auch der SC Waldgirmes an den Strat geht, eine Saisonfortsetzung über die Hinrunde hinaus. Auch die Hoffnung, dass 2020/2021 überhaupt noch einmal Fußball gespielt werden kann, schwindet langsam.

Bausch stellte folgende Überlegungen an: "Wir können uns darauf einstellen, dass wir, wenn überhaupt, erst im April weiterspielen. Wenn wir Glück haben, können wir die Hinrunde zu Ende spielen. Mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein." Das würde für die Hessenliga-Teams noch sieben oder acht Partien bis zur Sommerpause bedeuten. "Aber mit jedem Tag steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass gar nicht mehr gespielt wird", sagt er. Vom schlechtesten Fall will er nicht ausgehen. "Ab April hätten wir ja noch zwei Monate Zeit". In dieser Zeit könnten zusätzlich zu den Ligaspielen in den Fußballkreisen die Teilnehmer für den Hessenpokal ausgespielt werden.

Die Vereine haben sich inzwischen klar gegen eine Fortführung der Runde mit "Geisterspielen" (also ohne Zuschauer) ausgesprochen. Bausch hebt eines hervor: Wenn die Saison 2020/2021 gewertet wird, dann wird es auf jeden Fall Absteiger geben.