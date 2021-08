Wenn Corona die Sicht eines Fußballers verändert

Laurin Dante De Bona fing bereits mit vier Jahren durch seinen Vater Claudio, der einst in der Oberliga für Eintracht Haiger kickte, mit dem Fußball an. Erste Station war der FC WerdorfNach einer Zeit in Gießen und beim RSV Büblingshausen schloss er sich schließlich den B-Junioren des VfB Aßlar an. Schon in dieser Phase war sein großes Talent mit dem Ball unübersehbar. Schließlich sicherten sich die A-Junioren der TSG Wieseck seine Dienste, wo er in der Hessenliga auf Torejagd ging. Die erste Station des heute 22-Jährigen bei den Aktiven war der TuS Naunheim in der Gruppenliga, in dieser Klasse spielte er auch ab 2018 für die U 23 des SC WaldgirmesSchon damals baute der damalige Trainer Daniyel Bulut den Mittelfeldtechniker in der ersten Mannschaft ein, ehe ihm unter seinem Nachfolger Otmar Velte der endgültige Durchbruch gelang und er fortan regelmäßig zum Einsatz kam. Seit diesem Sommer spielt Laurin Dante De Bona, dessen Opa Italiener ist, für die TSG DorlarSeine Wunschposition ist die "Zehn", doch er kann auch im Sturm oder auf den Außen zum Einsatz kommen. Im Winter möchte der Wetzlarer ein Studium für Sportwissenschaften anfangen. (tis)