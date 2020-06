Wenn der Wechsel perfekt ins Leben passt

Sucht eine neue Herausforderung: Roman Seshko wechselt vom SC Waldgirmes zu den Sportfreunden Siegen. Foto: Nick Fingerhut

Lahnau-Waldgirmes. Roman Seshko verlässt Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes und wechselt zu den Sportfreunden Siegen. Der 1,91 Meter große Torhüter kommt beim NRW-Ligisten für Lukas Litschel, der zum Ahrweiler BC geht. Seshko stand bereits für den TSV Bicken sowie Eintracht Wetzlar zwischen den Pfosten und erhält beim einstigen Zweitligisten einen Einjahresvertrag.

"Aufgrund der Tatsache, dass Lukas Litschel sich einer neuen Herausforderung stellen wollte, mussten wir auf dieser Position reagieren. Dass wir dann mit Roman Seshko qualitativ so nachlegen konnten, ist sicherlich sehr gut. Außerdem kennt er die Mannschaft schon, weil er letztes Jahr bereits eine Woche mittrainiert und dort einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat", sagte Siegens Trainer Tobias Cramer zur Verpflichtung des 27-jährigen Torwarts.

Nur ein einziges Spiel konnte Seshko für den SC Waldgirmes machen. Und nun geht es - auch distanzbedingt - zwischen die Pfosten bei den Siegenern in der Oberliga Westfalen. Wir haben den 27-jährigen Keeper zu seinem Wechsel befragt.

Hallo, Roman, zum Start ein kleiner Blick zurück. Nur ein Saisoneinsatz steht für den SC Waldgirmes zu Buche, warum nicht noch mehr?

Ich muss kurz ausholen: Im Sommer hatte es mit einem neuen Club nicht geklappt und ich habe mir gesagt "Okay, lässt du es erstmal ruhiger angehen, machst etwas langsamer". Im Winter kam dann der Kontakt nach Waldgirmes zustande, und es hat mir sofort zugesagt. Die Menschen dort sind total cool, ein richtig bodenständiger, sympathischer Verein. Die kurze Zeit lief auch sportlich gut, ich durfte direkt ein Hessenligaspiel machen. Doch zwei Wochen später kam schon der Lockdown. Das war sehr schade! Ich hätte sehr gerne noch viele Spiele für Waldgirmes gemacht.

Jetzt haben Sie bei den Sportfreunden Siegen unterschrieben. Ihr langjähriger Wetzlarer Vertrauter Cüneyt Cemaloglu sagt, der Wechsel würde perfekt in Ihr Leben passen. Was meint er denn damit?

Ja, da hat er recht (lacht). Cüneyt kenne ich, seit ich 17 bin, und ich habe ihm viel zu verdanken. Wir trainieren manchmal außer der Reihe ein wenig. Und er hat auch den Kontakt nach Siegen hergestellt. Ich arbeite seit 2012 für die Firma SIS, zehn Kilometer von Siegen entfernt. Und ich wohne seit einem Jahr in Haiger. Daher kann ich nun Leben, Beruf und Hobby vereinen, das ist also wirklich klasse. Waldgirmes ist da leider zu weit weg gewesen, da brauche ich schon allein 50 Minuten ins Training. Diese tolle Möglichkeit musste ich also nutzen.

Und was sind die Ziele in Siegen? Direkt den Stammplatz angreifen?

Ich bin mit 27 in einem so reifen Alter, dass ich sage, ich will alles versuchen. Ganz ohne Forderungen. Ich werde Vollgas geben. Ich weiß, was ich kann. Ich werde alles geben, um den Trainer zu überzeugen, mich möglichst häufig ins Tor zu stellen. Aber klar: Er trifft die Entscheidungen, ich kann nur hart für meine Chance arbeiten.

