Wer ist der Beste im ganzen Fußballkreis?

Die glücklichen Gewinner der vergangenen Saison: (v.l.): Mike Nagler, Arkadiusz Laband, Steffen Schneider und Manuel Dönges. Foto: Sven Jessen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Zwar konnte die Spielzeit 2019/2020 aufgrund längst bekannter Gründe nicht wie geplant zu Ende gespielt werden, dennoch sollen die sportlichen Leistungen der vergangenen Saison gewürdigt werden. Daher suchen wir von der Wetzlarer Neuen Zeitung in Kooperation mit unserem Partner, dem Sport- und Modehaus Kaps, den Spieler der Saison in der Kreisoberliga West sowie der Wetzlarer A-, und B-Liga. In jeder Spielklasse stehen drei Akteure zur Auswahl.

Wie wurde nominiert?

In den zurückliegenden Wochen haben wir die Trainer der Vereine mit der Bitte kontaktiert, dass sie uns drei Fußballer nennen, die sich mit ihren Leistungen in der Spielzeit 2019/2020 eine Nominierung zum Spieler der Saison verdient haben. Teilweise wurden die Nominierungen vereinsintern abgestimmt, wiederum andere Clubs sahen aus unterschiedlichen Gründen von einer Teilnahme an der Nominierungsphase ab. Die drei Spieler, die in ihren jeweiligen Spielklassen die meisten Nennungen erhalten haben, stehen nun zur Leser-Abstimmung. Die Nominierungen der Vereine finden sie in den Grafiken.

Wie kann man abstimmen?

Teilnehmen kann jeder mit dem auf dieser Seite abgedruckten Coupon. Diesen gibt es auch online unter www.mittelhessen.de. Der Einsendeschluss des Coupons ist der 30. Juli.

Weiterführende Links

Wer steht zur Wahl?

Kreisoberliga West: Mit 28 Saisontoren auf seinem Konto sicherte sich Dersim Demirtas nicht nur die Torjägerkanone, sondern auch seiner SG Oberbiel einen starken dritten Platz in der Kreisoberliga. Von den Trainern der Klasse wurde der 27-Jährige daher mit insgesamt zehn Stimmen am häufigsten genannt. Im vergangenen Jahr endete das Voting für Demirtas auf dem dritten Rang. Vielleicht kann sich der Stürmer in diesem Jahr den Titel sichern. Wie schon in der Torschützenliste der Liga folgt auch in diesem Voting Jan Kneifel auf Demirtas. Der Angreifer netzte in der abgelaufenen Spielzeit 19 Mal und hatte damit einen großen Anteil an der starken Saison der SG Ehringshausen/Dillheim. Das KOL-Trio wird von Michael Heinz von der SG Eschenburg komplettiert. Der Kapitän der SGE führte die Mannschaft als Mittelfeldregisseur zur Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Gruppenliga. Eventuell kommt mit dem Voting zum Spieler der Saison ein weiterer Erfolg dazu.

A-Liga Wetzlar: In der A-Liga wiederholt sich Geschichte. Bereits im letzten Jahr wurde der Blasbacher Torgarant Emre Geyik von den Coaches am häufigsten genannt.

In der A-Liga wiederholt

sich die Geschichte

Bis zum Abbruch erzielte Geyik sensationelle 28 Tore für den TSV. Es lässt sich nur erahnen, welche Marke der Stürmer in einer kompletten Saison aufgestellt hätte. Die zweitmeisten Stimmen in der Spielklasse erhielt Ürkan Özen, der in einer herausragenden Meistermannschaft von Türk Ata/Türkgücü Wetzlar für viele der beste Akteur war. Der Dritte im Bunde wurde durch drei Nominierungen Nico Städele von der TSG Dorlar. Mit seinen 20 Saisontreffern war Städele ein wichtiger Baustein für die gute Saison der TSG.

B-Liga Wetzlar: In der neuen eingleisigen B-Klasse erhielt George Zaharia (FC Bechlingen) die meisten Stimmen. Der erfahrene Verteidiger stach mit seinen Leistungen beim FCB in dieser Saison heraus. Ihm folgen Denis Kroneberger (SV Kölschhausen) und Güven Polat (FC Amedspor Wetzlar) mit jeweils fünf Stimmen. Beide erzielten bis zum Saison-Abbruch jeweils 18 Treffer und waren damit absolute Leistungsträger in ihren Teams. Polat durfte am Ende der Saison mit Amedspor sogar den Aufstieg in die A-Liga feiern.

Die Wahl zum Spieler der Saison soll sich lohnen. Die drei Fußballer, die letztlich zum Spieler der Saison in der jeweiligen Liga gewählt werden, bekommen einen Gutschein in Höhe von 100 Euro von unserem Partner, dem Sport- und Modehaus Kaps in Solms-Oberbiel.

Sporrt- und Modehaus Kaps

verschenkt sechs Gutscheine

Dazu erhalten die Sieger einen Pokal. Unter all denen, die sich beteiligen, werden vier weitere Kaps-Gutscheine im Wert von je 50 Euro verlost.