Wetzlarer Anwalt kann Entscheidung nur schwer ertragen

Im Streit um das Spielgeschehen in zwei Fußballligen ist eine Interessensgemeinschaft mit ihrem Antrag beim Verband abgeblitzt. Der Jurist der IG erhebt in einem Brief Vorwürfe.

Von Tim Straßheim Sportredakteur Wetzlar