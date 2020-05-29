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Freitag, 29.05.2020 - 17:15
3 min

Wetzlarer Fußballer Otto Jungblut glänzt 1955 als Bewacher von Fritz Walter

Für Otto Jungblut bleibt der 8. Mai 1955 und das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern immer im Gedächtnis. An diesem Tag hat der Fußballer von Eintracht Wetzlar die große Aufgabe, die Kreise des legendären Fritz Walter zu stören.

Hält sich mit Laufen fit: der inzwischen 84-jährige Otto Jungblut, früher Fußballer der Wetzlarer Eintracht. Foto: Junglut

Hält sich mit Laufen fit: der inzwischen 84-jährige Otto Jungblut, früher Fußballer der Wetzlarer Eintracht. Foto: Junglut

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Fotos
Hält sich mit Laufen fit: der inzwischen 84-jährige Otto Jungblut, früher Fußballer der Wetzlarer Eintracht. Foto: Junglut

Hält sich mit Laufen fit: der inzwischen 84-jährige Otto Jungblut, früher Fußballer der Wetzlarer Eintracht. Foto: Junglut

Entsprechend gewürdigt: das Gastspiel des großen 1. FC Kaiserslautern in Wetzlar in der Ausgabe der WNZ vom 9. Mai 1955. Foto: Volkmar Schäfer

Entsprechend gewürdigt: das Gastspiel des großen 1. FC Kaiserslautern in Wetzlar in der Ausgabe der WNZ vom 9. Mai 1955. Foto: Volkmar Schäfer

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