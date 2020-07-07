Dienstag,
07.07.2020 - 16:00
3 min
Wetzlars Ehrenkreisfußballwart Reimund Bernhardt ist tot
Der Fußballkreis Wetzlar trauert um seinen langjährigen Kreisfußballwart Reimund Bernhardt. Der rührige Funktionär aus Niedergirmes starb im Alter von 76 Jahren.
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
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