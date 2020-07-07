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Dienstag, 07.07.2020 - 16:00
3 min

Wetzlars Ehrenkreisfußballwart Reimund Bernhardt ist tot

Der Fußballkreis Wetzlar trauert um seinen langjährigen Kreisfußballwart Reimund Bernhardt. Der rührige Funktionär aus Niedergirmes starb im Alter von 76 Jahren.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Es war ein Leben mit und für den Fußball: Reimund Bernhardt stirbt mit 76 Jahren. Archivfoto: WNZ

Es war ein Leben mit und für den Fußball: Reimund Bernhardt stirbt mit 76 Jahren. Archivfoto: WNZ

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Fußball Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Sportart Fußball Sport
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