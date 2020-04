Wetzlars Fußballer Dominik Stroh-Engel ist und bleibt beim SV Darmstadt 98 eine Legende

Dominik Stroh-Engel (34) stammt aus Wetzlar-Büblingshausen und steht derzeit beim Drittligisten SpVgg. Unterhaching unter Vertrag. Seine erfolgreichste Zeit hatte er beim SV Darmstadt 98. SC Waldgirmes, Eintracht Frankfurt, SV Babelsberg und SV Wehen lauteten die Stationen, ehe ihn Trainer Dirk Schuster 2013 ans Böllenfalltor holte. Mit 27 Treffern hatte der Stürmer großen Anteil am Aufstieg in die Zweite Liga (2014) und hält damit bis heute den Drittliga-Rekord. Auch beim Aufstieg in die Bundesliga ein Jahr später war er mit neun Treffern torgefährlichster Darmstädter. 2016 verließ er die Lilien. Nach zwei Jahren beim Karlsruher SC wechselte er 2019 zur SpVgg. Unterhaching, mit der er nun um den Zweitliga-Aufstieg kämpft.