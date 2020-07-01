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Fußball Wetzlar

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Mittwoch, 01.07.2020 - 13:30
3 min

Wo früher der TSV Albshausen Fußball spielte, wird heute Vatertag gefeiert

Der alte Waldsportplatz in Albshausen entstand noch mit Hacken, Schaufeln und Muskelkraft. Heute ist der Platz, auf dem so manche Fußball-Schlacht geschlagen wurde, längt verlassen.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar

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Fotos

Es ist einiges passiert seit dem Anstoß bei der Platzeinweihung am 23. April 1933 mit dem fünfjährigen Hermann Prinz (linkes Foto) auf dem Waldsportplatz Albshausen, der heute so aussieht (rechtes Foto). Foto/Repro: Alexander Fischer

Es ist einiges passiert seit dem Anstoß bei der Platzeinweihung am 23. April 1933 mit dem fünfjährigen Hermann Prinz (linkes Foto) auf dem Waldsportplatz Albshausen, der heute so aussieht (rechtes Foto). Foto/Repro: Alexander Fischer

Den Münchberg finden (v.l.) Gerd Blum, Jens Velten und Günter Velten heute einen längst verlassen vor, können sich aber noch gut an ganz andere Zeiten erinnern. Foto: Alexnader Fischer

Den Münchberg finden (v.l.) Gerd Blum, Jens Velten und Günter Velten heute einen längst verlassen vor, können sich aber noch gut an ganz andere Zeiten erinnern. Foto: Alexnader Fischer

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ZUR SERIE

Manche wurden stillgelegt, weil sie nicht mehr den Normen entsprachen. Andere wurden aufgegeben, weil das Gelände für Bauvorhaben benötigt wurde. Wiederum andere hat die Natur zurückerobertOder sie wird dies noch tun. "Lost Places", verlorene Orte, hat - bei genauem Hinschauen - fast jede Gemeinde. Wir stöbern diese in einer Serie für Sie auf. Und sind unter der Mailadresse alexander.fischer@ vrm.de froh über jeden Hinweis auf längst vergessene Fußballplätze im Altkreis Wetzlar, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. (afi)

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