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Dienstag, 12.05.2020 - 15:00
3 min

Yannic Sidorenko freut sich auf die Fußballer der TSG Dorlar

Der Zufall wollte es so, dass Fußballer Yannic Sidorenko ab der nächsten Saison die TSG Dorlar trainiert.

Von Timo König
Zeigt stolz sein zukünftiges Trikot: Yannic Sidorenko. Foto: TSG Dorlar

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