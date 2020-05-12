Dienstag,
12.05.2020 - 15:00
3 min
Yannic Sidorenko freut sich auf die Fußballer der TSG Dorlar
Der Zufall wollte es so, dass Fußballer Yannic Sidorenko ab der nächsten Saison die TSG Dorlar trainiert.
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