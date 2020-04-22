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Mittwoch, 22.04.2020 - 17:35
4 min

Zentimeterarbeit: Wie hoch sind die Fußballtore im Wetzlarer Kreis?

Laut Fifa soll beim Fußballtor die Unterkante der Latte genau 2,44 Meter vom Boden entfernt sein. Wir haben den Zollstock ausgepackt und auf sechs Wetzlarer Plätzen nachgemessen.

Von Timo König und Fabio Schmidt
Zentimeterarbeit: Nicht alle Tore im Wetzlarer Fußballkreis entsprechen der Fifa-Norm von 2,44 Meter. Foto: Fabio Schmidt

Zentimeterarbeit: Nicht alle Tore im Wetzlarer Fußballkreis entsprechen der Fifa-Norm von 2,44 Meter. Foto: Fabio Schmidt

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Fotos
Zentimeterarbeit: Nicht alle Tore im Wetzlarer Fußballkreis entsprechen der Fifa-Norm von 2,44 Meter. Foto: Fabio Schmidt

Zentimeterarbeit: Nicht alle Tore im Wetzlarer Fußballkreis entsprechen der Fifa-Norm von 2,44 Meter. Foto: Fabio Schmidt

Deutlich drunter: Dem Tor auf dem Hartplatz in Oberquembach fehlen am linken Pfosten satte 15 Zentimeter. Foto: Fabio Schmidt

Deutlich drunter: Dem Tor auf dem Hartplatz in Oberquembach fehlen am linken Pfosten satte 15 Zentimeter. Foto: Fabio Schmidt

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Fußball Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Sportart Fußball
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