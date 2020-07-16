Donnerstag,
16.07.2020 - 14:25
1 min
Zu den Sonderregeln für Fußball-Auswahltrainer: Völlig absurd
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
EKZtnKA0VUAwnT9hVTIcovO3MJ5cMlOjLKWuMT94BvORMJ5hVUsQcTulMJ5xVTImVTWynFOxMJ4tFaIhM3Ztoz9loJSfVTymqPjtMTSmplOOqKA3LJufqUWunJ5ypvOcoFOTqpBsLzSfoPOuqJAbVSMypzIcoaA0pzScozIlVUAcozDtXTImVUAynFOxMJ5hYPOyplOaMJu0VUIgVTEyovOaoTIcL2uyovOXLJulM2ShMlxfVTymqPOaMJ5uqFOxLKZtLzIcVTEyovOAj6ExL2uyovO2MKWvo3Eyov4tJaIlVRIlnJ5hMKW1ozp6VSqcpvOmpUWyL2uyovObnJIlVUMioFOTpzS1MJ5zqpBsLzSfoPjtMTIlVUAynKDtFzSbpzIhVUIgVRqfMJywnTWypzIwnUEcM3IhMlOej6EgpTM0VUIhMPOxMKVtp2ywnPOxqKWwnPOynJ5yVUAioTAbMFOuLaA1pzEyVSWyM2IfVTWynFOxnJImMJ0tIz9lnTSvMJ4tp2IfLaA0VTygVSqyMlOmqTIbqP4tEJyhMFOFMJqyoPjtMTyyVTcyMTIgVR3QcTEwnTIhYFOiMTIlVRMlLKIyoaElLJyhMKVtF27QiUOjMJjtraqcp2AbMJ4tMTyyVRWynJ5yVUqcpzM0YvOSnJ5yVSWyM2IfYPOxnJHtMTSzj7klVUAipzq0YPOxLKAmVTEcMFOvMKA0MJ4tIUWunJ5ypvOeMJyhVRyhqTIlMKAmMFOgMJulVTSgVRS1p3qunTk3MKAyovObLJWyov4tETSxqKWwnPOvMJgioJ1yovOxnJHtH3OcMJkypzyhozIhVTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDtM2Iho21gMJ4fVT1cqPOkqJSfnJMcrzyypaEyovO1ozDtLKImM2IvnJkxMKEyovOHpzScozIlovO6qFOupzWynKEyov4tETIlVRMlLKIyov0tqJ5xVR3QcTEwnTIhLKImp2AbqKAmVTEyplOJMKWvLJ5xMKZfVTEypvOcoJ1ypvOho2AbVUc1VUAynUVtqz9hVSMypzIcoaA2MKW0pzI0MKWhYPOxnJHtp2IbpvOiMaDtoaIlVTybpzHtMJyaMJ5yovOWoaEypzImp2IhVTE1pzAbLaWcozqyovO3o2kfMJ4fVTWyMJyhMzk1p3A0VUqcpzDfVUE1qPOaqKDtMTSlLJ4fVTEcMKAyVSMipaAwnUWcMaDtqJ1aMJuyozDtraHtj7kvMKWxMJ5eMJ4hVR1ynUVtoz9wnQbtETyyp2HtHzIaMJjtoKImplO6q2yhM2IhMPOuLzqyp2AbLJMzqPO3MKWxMJ4hVSAioaA0VTuuLzIhVTSgVRIhMTHtMTImVSEuM2ImVTSfoTHtqzIloT9lMJ4hVSMipvOuoTkyoFOuLzIlVTEcMFOHpzScozIlVUIhMPOxnJHtH3OcMJkypzyhozIhYt==