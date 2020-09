Zweiter Dreier für Aufsteiger Amedspor

Jetzt teilen:

Wetzlar (fbs). Aufsteiger Amedspor Wetzlar hat mit dem 1:0 bei FC Cleeberg II seinen zweiten Sieg in der Fußball-A-Liga Wetzlar eingefahren.

FC Cleeberg II - FC Amedspor Wetzlar 0:1 (0:0): In einem schnellen Spiel, das von vielen Nickligkeiten geprägt war, präsentierten sich die Wetzlarer Gäste bereits in der Anfangsphase angriffslustiger. Der goldene Treffer sollte allerdings erst in der 70. Minute fallen: Spieletrainer Osman Polat trat aus 20 Metern zum Freistoß an und zirkelte die Kugel sehenswert ins Netz. Nur zwei Minuten später traf Nico Rosenkranz zum vermeintlichen Ausgleich, doch Schiedsrichter Markus Hocker hatte eine Abseitsstellung gesehen. Glück für Amedspor, das in Folge die Führung über die Zeit brachte.

"Uns hat heute stellenweise die Durchschlagskraft gefehlt", meinte FCC-Pressewart Günter Rau nach der knappen Niederlage.