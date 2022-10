Bader rettet Darmstadt einen Punkt gegen Kiel

Matthias Bader (r) rettet Darmstadt daheim einen Punkt gegen Holstein Kiel. (© Uwe Anspach/dpa)

Darmstadt (dpa) - - Tabellenführer SV Darmstadt 98 hat sich drei Tage nach seinem Pokal-Coup einen Punktverlust in der 2. Fußball-Bundesliga erlaubt.

Die Lilien kamen vor 14.650 Zuschauern am Böllenfalltor zu einem 1:1 (0:1) gegen Holstein Kiel. Steven Skrzybski (35. Minute) erzielte die Führung für die Gäste, Matthias Bader glich aus (72.). Mit einem Sturmlauf in der zweiten Hälfte verhinderte Darmstadt die Niederlage und ist nun seit 14 Spielen ungeschlagen.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht hatte am Dienstag Borussia Mönchengladbach mit 2:1 in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal geworfen. Gegen Kiel legten die Darmstädter eine schwache erste Halbzeit hin. Beim 0:1 musste allerdings der Videobeweis her, um zu klären, ob Skrzybski nicht doch im Abseits gestanden hatte.

Darmstadt litt auch unter dem Ausfall einiger Leistungsträger, darunter Pokal-Siegtorschütze Aaron Seydel, machte nach der Pause aber richtig Druck. So vergaben Patric Pfeiffer (51.) und Braydon Manu (62.) jeweils per Kopf Chancen. Beim Ausgleich traf Bader aus spitzem Winkel durch die Beine von Torhüter Thomas Dähne.

Neuzugang Keanan Bennets (zuletzt Borussia Mönchengladbach), dessen Verpflichtung die Südhessen kurz vor dem Spiel bekannt gegeben hatten, kam nicht zum Einsatz. Kiels Simon Lorenz musste in der Nachspielzeit lange behandelt werden, da er sich bei einem Zusammenprall am Kopf verletzt hatte.