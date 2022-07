Behrens verlässt Rostock - Wechsel nach Jakarta

Hanno Behrens verlässt den Zweitligisten Hansa Rostock. (Bild: dpa) (Foto: Danny Gohlke/dpa)

Rostock - Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock und Führungsspieler Hanno Behrens gehen ab sofort getrennte Wege.

Wie der Verein aus Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, verlässt der 32 Jahre alte Mittelfeldakteur das Team von Trainer Jens Härtel. Behrens wechselt nach Jakarta in die erste indonesische Liga, wo Ex-Nationalspieler Thomas Doll sein Coach ist. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Behrens war vor einem Jahr zum FC Hansa gekommen und hatte seither 29 Pflichtspiele absolviert. „Unsere Nummer 17 geht von Bord der Kogge“, bestätigte der Verein via Twitter. Mit fünf Treffern und sechs Torvorlagen habe Hanno Behrens „einen großen Anteil“ am Klassenverbleib der Rostocker gehabt.

