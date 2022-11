Das macht Darmstadt 98 zu einem Spitzenteam

Geht voran – auch wenn das momentan nicht geht. Klaus Gjasula (links, hier im Duell mit Ex-Lilie Terrence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern) ist einer der wichtigsten Spieler des SV Darmstadt 98, obwohl er seit Ende September verletzt ist. In der Rückrunde will und wird er aber wieder angreifen – was den Lilien gut tun wird. Außer dem bundesliga-erfahrenen Gjasula werden auch andere Verletzte zurückkehren, was deutlich mehr Alternativen mit sich bringt. (© DPA)