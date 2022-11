Der letzte Akt: FCK ohne Druck nach Düsseldorf

Jetzt teilen:

Kaiserslautern - Die verdiente Pause ist zum Greifen nah. Noch einmal 90 Minuten alles geben – und dann dürfen die Fußball-Profis des 1. FC Kaiserslautern sich in knapp drei Wochen Urlaub verabschieden. Die letzte Station: Fortuna Düsseldorf. Am Freitagabend (18.30 Uhr) wartet also nochmal ein echtes Zweitliga-Schwergewicht auf die Roten Teufel. Zudem ein Gegner, der in bislang sieben Heimspielen in dieser Saison erst eine Niederlage einstecken musste. „Wir fahren da jetzt ohne Druck hin, wollen aber natürlich gerne wieder etwas mitnehmen”, sagte FCK-Kapitän Jean Zimmer unter der Woche. Selbstvertrauen haben die Pfälzer schließlich längst genügend getankt – auswärts ist der FCK in dieser Spielzeit schließlich noch unbesiegt.

Punktemäßig voll im Soll

Mit 26 Punkten sind die Roten Teufel zudem voll im Soll, haben deutlich mehr als die Hälfte der anvisierten 40 Zähler bereits gesammelt. Würden sie am Freitag auch in Düsseldorf gewinnen, wäre sogar ein Überwintern auf dem vierten Tabellenplatz möglich. Ein Szenario, das beim Aufsteiger wohl nur die kühnsten Optimisten erwartet hätten. Bislang scheint in der Pfalz aber noch keiner die Bodenhaftung zu verlieren. Trainer, Spieler und auch Fans haben ihren Fokus weiterhin voll auf den Klassenerhalt gelegt. Geträumt wird erst, wenn der Abstieg rechnerisch nicht mehr möglich ist. In Düsseldorf will man diesem Ziel allerdings gerne einen Schritt näher kommen. Wieder werden tausende Fans mitfahren und ihre Mannschaft unterstützen. Es dürfte ein stimmungsvoller Hinrundenabschluss unter Flutlicht werden.

Trainer Dirk Schuster, der aufgrund der engen Taktung der Spiele in der englischen Woche auf eine Pressekonferenz im Vorfeld der Düsseldorf-Partie verzichtete, kann im Rheinland auch wieder auf einen nahezu vollständigen Kader bauen. Erik Durm kehrt nach Gelbsperre zurück. Auch Kevin Kraus, der gegen Karlsruhe bereits wieder zum Kader gehörte, ist ein Kandidat. Kenny Prince Redondo sammelte mit seinem Joker-Tor Argumente, ebenfalls wieder in die Startelf zurückzukehren. Die Frage wird sicher sein, wer nach einer anstrengenden Woche und am Ende einer Hinrunde ohne große Pause noch die nötigen Körner hat. Sicher ist aber: Nach Schlusspfiff wartet der Urlaub – oder für den einen oder anderen Profi gar noch ein Abstecher ins Karnevalsgetümmel am 11. November.