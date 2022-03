Düsseldorfer Trainer und Spieler in Quarantäne

Düseldorfs Trainer Daniel Thioune ist nach einem positiven Corona-Schnelltest in Quarantäne. (Bild: dpa) (Foto: Roland Weihrauch/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Düsseldorf - Bei Fortuna Düsseldorf hat es drei positive Corona-Schnelltests gegeben.

Trainer Daniel Thioune, Stürmer Robert Bozenik und Athletiktrainer Andreas Gross haben sich nach ihren positiven Tests in Quarantäne begeben, teilte der Fußball-Zweitligist mit. Das Ergebnis von PCR-Tests stehe noch aus.

Die Fortuna hatte am Sonntag 3:0 gegen den FC Ingolstadt gewonnen. Seit Thioune den Trainerposten im Februar übernommen hat, haben die Rheinländer in vier Spielen zehn Punkte geholt. In der Tabelle liegt Düsseldorf auf dem 13. Platz.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-416777/2