Eine Lilien-Bilanz, die mehr als nur ein bisschen Mut macht

Die einzige Niederlage gegen Hannover 96 seit 1992 konnte am 10. Januar 2021 auch Aaron Seydel nicht verhindern, der hier den 1:2-Endstand erzielt. (© dpa)

HANNOVER/DARMSTADT - Guter Dinge kann Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 sein, wenn er sich am Freitagabend ab 18.30 Uhr mit Hannover 96 misst: Ins Stadion am Böllenfalltor - der Heimbereich ist ausverkauft - kommt dann nämlich ein Gegner, der sich angesichts der Bilanz gegen die Lilien alles andere als freuen dürfte auf diese Partie. In den vergangenen 30 Jahren haben die Niedersachsen nämlich nur einmal gegen die Hessen gewonnen, von zehn Spielen in diesem Zeitraum gingen sechs verloren.

Der 10. Januar 2021 ist in diesem Zusammenhang fast schon ein historischer Tag für die zwei Jahre vor den Lilien gegründeten Hannoveraner. Damals spielte noch ein gewisser Marvin Ducksch im 96-Trikot, und der traf zweimal am Böllenfalltor. Für die Gastgeber war lediglich Aaron Seydel kurz vor Schluss erfolgreich, sodass unterm Strich ein für die Lilien stand. Es war eine jener Niederlagen, die die damals noch von Markus Anfang trainierten Darmstädter langsam, aber sicher in Richtung Tabellenkeller manövrierte. Au diesem kamen sie dann bekanntermaßen zwar wieder heraus, doch Auftritte wie damals gegen Hannover waren zu diesem Zeitpunkt eher die Regel als die Ausnahme gewesen.

Ansonsten aber freuten sich nach diesen Partien meistens die Lilien. Im Juli 1992 hatte es die letzte Niederlage gesetzt, das 0:5 in Hannover am vierten Zweitliga-Spieltag gab die Richtung vor - am Ende der Saison stand der Abstieg. Seitdem gab es bis auf die erwähnte Partie im Januar 2021 sechs Siege und drei Unentschieden - und niemand hätte etwas dagegen, wenn am Freitag der siebte Sieg seit 1992 folgen würde.

Heimbilanz gegen Hannover kann sich sehen lassen

Insgesamt sind Darmstadt und Hannover bereits 22 Mal im Liga-Alltag aufeinandergetroffen, zweimal, traf man sich zudem im DFB-Pokal. Beide dieser Spiele gewannen die Lilien - auch das sollte Mut machen für Freitag. In der ersten Runde, im August 1982, hießen die Torschützen beim 4:0-Auswärtssieg der Lilien Oliver Posniak, Willi Wagner, Peter Cestonaro und Willi Bernecker. Im Zweitrundenspiel im Oktober 2015 - damals spielten beide Teams in Liga eins - gaben fünf Minuten den Ausschlag am Böllenfalltor: Aytac Sulu (74.) traf zum 1:0, Artur Sobiech, der später auch mal bei den Lilien spielen sollte, glich postwendend aus. Dann aber schlug die Stunde von Sandro Wagner, der in einem seiner ersten Einsätze von Beginn an das Siegtor erzielte (79.). Was das Böllenfalltor zum Beben brachte.

Überhaupt: Die Heimbilanz gegen Hannover kann sich mehr als nur ein bisschen sehen lassen. Es gab lediglich zwei Niederlagen - neben dem 1:2 im Januar 2021 ebenfalls ein 1:2 im November 1984 in der Zweiten Liga. Wie lange das her ist, zeigt allein der Name des Torschützen: Bruno Labbadia verkürzte damals auf 1:2.

Ansonsten war daheim immer alles gut - und das sollte am Freitag auch so bleiben.