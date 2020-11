Erste Saisonniederlage für Osnabrück: Pleite gegen Nürnberg

Die Spieler vom 1. FC Nürnberg feiern einen weiteren Treffer im Spiel beim VfL Osnabrück. Foto: Friso Gentsch/dpa (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa)

Osnabrück - Der VfL Osnabrück hat in der 2. Fußball-Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert und den erneuten Sprung auf Platz zwei verpasst. Die Niedersachsen verloren am Montagabend daheim gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:4 (0:3).

Für die Franken war es dagegen nach zuvor fünf sieglosen Partien der erst zweite Saisonerfolg, wodurch sich der «Club» in der Tabelle auf Platz zehn verbesserte. Manuel Schäffler (25. Minute, 71.), Fabian Nürnberger (29.) und Felix Lohkemper (43.) erzielten die Treffer für die Gäste. In der 90. Minute erzielte Sebastian Kerk per Foulelfmeter den Osnabrücker Ehrentreffer.

«Die Jungs haben nach so einem Erfolgserlebnis gelechzt», sagte Nürnbergs Trainer Robert Klauß, mahnte aber weitere Entwicklungsschritte an: «Wir sind noch längst nicht dort, wo wir hin wollen. Wir haben nicht über 90 Minuten ein perfektes Spiel abgeliefert.»

Dagegen ließen die Osnabrücker die Köpfe hängen. «Das war heute ein gebrauchter Tag», sagte Kerk. Torhüter Philipp Kühn meinte, es habe dem Team an Biss und Gier gefehlt. «Irgendwann ist es für jeden mal an der Zeit, ein Spiel zu verlieren. Dann kriegen wir lieber einmal auf den Deckel und dann straffen wir uns wieder im nächsten Spiel», sagte der Schlussmann.

Nürnbergs Trainer Klauß hatte vor der Partie darauf gehofft, dass seiner Mannschaft die zumindest tabellarische Außenseiterrolle liegen würde. Und in der Tat trumpften seine Spieler beim bisherigen Überraschungsteam der Saison von Beginn an stark auf. Schon in der vierten Minute hatte der wenig später verletzt ausgeschiedene Pascal Köpke die große Chance zur Führung, scheiterte aber an Osnabrücks Torwart Philipp Kühn.

Die Gäste hatten die Partie jederzeit im Griff und gingen in der 25. Minute verdient in Führung. Nach schöner Vorarbeit von Enrico Valentini war Schäffler in der Mitte zur Stelle. Vom VfL war dagegen so gut wie nichts zu sehen. Ein Kopfball von Maurice Trapp (13.) - das war alles, was die Gastgeber zu bieten hatten.

Und Nürnberg nutzte den kompletten Blackout der Lila-Weißen, um die Partie bereits vor der Pause zu entscheiden. Anders als in den fünf Spielen zuvor, als die Franken jeweils eine Führung noch verspielt hatten, blieben sie dieses Mal stabil. Nürnberger nach einem schweren Fehler von Osnabrücks Bashkim Ajdini und Lohkemper sorgten für die beruhigende Halbzeitführung.

Osnabrücks Trainer Marco Grote versuchte mit Beginn der zweiten Halbzeit durch drei Wechsel neuen Schwung in die Aktionen seiner Mannschaft zu bringen. Doch auch das schlug an diesem aus Osnabrücker Sicht tristen Abend fehl. Der VfL erspielte sich keine nennenswerte Chance mehr und kassierte völlig verdient die erste Niederlage der Saison. Schäffler machte mit seinem zweiten Treffer rund 20 Minuten vor dem Ende alles klar.

