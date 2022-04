FC St. Pauli hält bei Heimspielen an 2G-Regel fest

Der FC St. Pauli hält bis zum Saisonende an der 2G-Regelung für Zuschauer im Millerntor-Stadion fest. (Bild: dpa) (Foto: Christian Charisius/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hamburg - Beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli gilt bei den restlichen Heimspielen dieser Spielzeit weiterhin die 2G-Regel. Das gab der Verein nun bekannt. Damit erhalten ausschließlich Zuschauer Zutritt ins Millerntor-Stadion, die mindestens doppelt geimpft bzw. genesen und geimpft sind.

„Diese Entscheidung bleibt bis zum Ende der Saison 2021/22 unabhängig von den gesetzlichen Entwicklungen in Hamburg oder auf Bundesebene“, hieß es in der Vereinsmitteilung. St. Pauli empfängt am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im nächsten Heimspiel Tabellenführer Werder Bremen zum Spitzenspiel in Hamburg.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-792571/2