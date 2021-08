TSG 1899 Hoffenheim verleiht Maximilian Beier an Hannover 96. Foto: Uwe Anspach/dpa (Bild: dpa) (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Hannover - Hannover 96 hat Stürmer Maximilian Beier verpflichtet. Der 18-Jährige, der schon für die deutsche U17-Nationalmannschaft spielte, wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim auf Leihbasis bis zum Saisonende zum Fußball-Zweitligisten, wie die Niedersachsen mitteilten.

Beier kam bislang neunmal in der Bundesliga für Hoffenheim zum Einsatz und erzielte in zwei Spielen zwei Tore in der Europa League.

