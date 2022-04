HSV bleibt in Lauerstellung - Dresden wohl in die Relegation

Der Hamburger SV setzte sich souverän in Ingolstadt durch. (Bild: dpa) (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Düsseldorf - Mit dem dritten Sieg in Serie bleibt der Hamburger SV im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga in Lauerstellung. Die Hanseaten gewannen am Samstag beim Schlusslicht und Absteiger FC Ingolstadt mit 4:0 (2:0) und klettern in der Tabelle mit nun 54 Punkten weiter nach vorn.

Die Treffer zum Sieg für den HSV erzielten Sonny Kittel (27. Minute), Sebastian Schonlau (29.), Robert Glatzel (57.) und Mikkel Kaufmann (81.). Im Abstiegskampf kann sich der seit 15 Spielen sieglose Tabellen-16. Dynamo Dresden nach dem 1:1 (0:0) gegen Jahn Regensburg nur noch über die Relegation retten, der 15. Platz ist für die Sachsen nicht mehr erreichbar. Im dritten Samstagspiel trennten sich Hansa Rostock und der SC Paderborn 0:0.

© dpa-infocom, dpa:220430-99-107573/4