HSV meldet sich zurück: Sieg im Verfolgerduell in Paderborn

Hamburgs Torschütze Robert Glatzel (2.v.l) feiert seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 mit seinen Teamkollegen. (© Friso Gentsch/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Paderborn (dpa) - - Der Hamburger SV hat im Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga beim SC Paderborn seine Ergebniskrise überwunden und ist wieder mittendrin im Aufstiegskampf.

Nach drei sieglosen Partien kamen die Hanseaten in einem hochklassigen Top-Spiel zu einem 3:2 (2:1) bei den Ostwestfalen. Durch ihre Niederlage verpassten es die Paderborner, Darmstadt 98 (29 Punkte) von der Tabellenspitze zu verdrängen. Erster Verfolger der Hessen ist nun der HSV (28) vor den Paderbornern (26).

Vor 15.000 Zuschauern traf Robert Leipertz (3./51) doppelt für die Gastgeber. Doch das reichte nicht. Robert Glatzel (23.) mit seinem achten Saisontor, der überragende Jean-Luc Dompé (45.+1) und Laszlo Benes (69.) machten den wichtigen Sieg für die Hamburger perfekt.

Die Paderborner erwischten den besseren Start. Die HSV-Verteidigung wackelte wie schon in den vergangenen Spielen ohne ihren rot-gesperrten Kapitän Sebastian Schonlau. Schon früh nutzten die Gastgeber dank Leipertz eine der Unsicherheiten. Die Gäste brauchten einige Zeit, um sich zu fangen. Doch schon Hamburgs erster ansehnlicher Angriff brachte den Ausgleich durch Glatzel.

Das Team von Trainer Tim Walter wurde spielbestimmend und ging in einer wilden Schlussphase in der ersten Halbzeit in Führung. Eine Minute vor Dompés Treffer vergaben die Hamburger eine Dreifach-Chance, im Gegenzug traf Paderborns Sirlord Conteh nur die Latte.

Nach dem Wechsel stabilisierten sich die Paderborner wieder. Erneut war es Leipertz, der traf. Was folgte, war ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Benes (69.) nutzte eine zur neuerlichen Führung für die Hanseaten. Paderborn versuchte danach alles für den Ausgleich. Doch der HSV wehrte sich erfolgreich.