Immer noch beste Verbindungen nach Darmstadt

HANNOVER - Mindestes 850 Fans werden den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 begleiten, wenn dieser am Freitagabend beim SV Darmstadt 98 antritt. Wenn die Partie um 18.30 Uhr angepfiffen wird, ist das aber auch für Hannovers Trainer Stefan Leitl ein ganz besonderes Ereignis: Der 45 Jahre alte gebürtige Münchner hat von 2004 bis 2007 bei den Lilien gespielt - eine Zeit, an die er gerne zurückdenkt.

"Das ist nach wie vor ein Spiel, das schon noch etwas Spezielles ist für mich", sagte Leitl am Mittwoch. "Es waren zwar nur drei Jahre, die ich in Darmstadt gespielt habe, aber es ist schon immer noch etwas Besonderes, auch wenn es - in Anführungszeichen - nur drei Jahre waren. Ich habe immer noch viel Familie dort, auch viele Bekannte. Ich komme immer gerne nach Darmstadt zurück."

Leitl war damals Kapitän bei den 98ern gewesen, er war Teil jener Mannschaft, die im Sommer 2007 aus der damals drittklassigen Regionalliga in die Oberliga Hessen abstieg. Diesen Weg ging er nicht mehr mit, er wechselte zum FC Ingolstadt. "Klar verfolge ich den Weg der Lilien aber nach wie vor", sagte er, "wenn ich daran denke, was danach alles passiert ist, ist das toll. Auch mit Unterstützung der Fans ist vieles auf den Weg gebracht worden." Unter anderem wurde 2008 ein Insolvenzantrag eingereicht - und später, nach vielen Aktionen der Anhänger, wieder zurückgezogen. Leitl hat das verfolgt - und er hat sich aufrichtig gefreut.

"Ein großes Kompliment muss man den Verantwortlichen machen, die dort schon lange tätig sind", schickte er verbale Blumen in Richtung Hessen. "Ich freue mich total und ich freue mich vor allem auf das neue Stadion. Seit ich das letzte Mal dort war, ist ja wieder ein Stück dazugekommen." Das letzte Mal als Trainer einer gegnerischen Mannschaft war Leitl am 16. April 2021 in Darmstadt gewesen, damals holte er mit der Spielvereinigung Greuther Fürth ein 2:2.

Zählbares will er auch mitnehmen am Freitag, zumal der Rückstand von Hannover 96 auf die Lilien gerade mal fünf Punkte beträgt. "Eine sehr reife, eine gewachsene Mannschaft" sei der SV 98, sagte Leitl. "Sie sind eingespielt und sehr schwer zu schlagen." Darmstadt 98 sei ein "absoluter Topverein in der Zweiten Liga", so der Bayer. Um noch hinzuzufügen: "Man wird sehen, wo diese Reise hingeht."