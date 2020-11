Jahn Regensburg stoppt Niederlagenserie: Sieg gegen Würzburg

Die Mannschaft von Regensburg feiert ihren späten Sieg gegen Würzburg. Foto: Armin Weigel/dpa (Bild: dpa) (Foto: Armin Weigel/dpa)

Regensburg - Der SSV Jahn Regensburg hat seine Pleitenserie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic bejubelte beim 2:1 (0:0) gegen Schlusslicht Würzburger Kickers den ersten Sieg nach zuvor drei Niederlagen am Stück.

Joker Jan-Niklas Beste mit einem Kopfball in der 83. Minute und Sebastian Stolze (88.) trafen spät für die druckvolleren Gastgeber. Hendrik Hansen (90.+2) ließ das Team von Coach Bernhard Trares noch auf einen Punkt hoffen.

Die Würzburger mussten nach einer Roten Karte gegen Niklas Hoffmann (66.) die Partie in Unterzahl beenden. Sie bleiben nur eine Woche nach ihrem ersten Dreier der Saison Tabellenletzter.

Die Regensburger hätten schon in der ersten Hälfte in Führung gehen müssen. Die beiden besten Chancen für lauffreudige Oberpfälzer hatte Stolze. In der 29. Minute scheiterte er aus zwölf Metern allein vor Kickers-Schlussmann Fabian Giefer, in der 42. Minute setzte er einen Kopfball an die Latte.

Die ohne Veränderung in ihrer Startelf angetretenen Würzburger kamen kaum in Strafraumnähe. David Kopacz (62.) prüfte nach dem Wechsel Jahn-Torwart Alex Meyer. Hoffmann musste dann wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit vom Feld. In der 73. Minute kam Beste in die Partie und führte die Regensburger zum dritten Sieg.

