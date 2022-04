Nächster Corona-Fall bei Werder: Zetterer positiv getestet

Werder-Torwart Michael Zetterer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. (Bild: dpa) (Foto: Carmen Jaspersen/dpa)

Bremen - Ersatztorwart Michael Zetterer steht Werder Bremen im Heimspiel gegen den SV Sandhausen nicht zur Verfügung. Der 26 Jahre alte Torhüter wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte.

Damit fehlt Zetterer in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Der Vertreter von Jiri Pavlenka befindet sich bereits in häuslicher Isolation. Wer für Zetterer am Sonntag in den Kader nachrückt, ist noch offen.

