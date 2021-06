Neuer Corona-Fall beim HSV: Auch Onana infiziert

Hamburgs Mittelfeldakteur Amadou Onana wurde positiv auf Corona getestet. Foto: Swen Pförtner/dpa (Bild: dpa) (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Hamburg - Fußball-Zweitligist Hamburger SV beklagt einen weiteren Corona-Fall.

Nachdem am Freitag eine Laboruntersuchung ein positives Corona-Ergebnis bei Stürmer Robert Glatzel ergab, hat nun auch Mittelfeldakteur Amadou Onana vor seiner Rückkehr nach Hamburg die Bestätigung bekommen, dass er sich infiziert hat, teilte der HSV am Sonntag mit. Beide Profis werden damit nicht am Trainingslager in Grassau (29. Juni bis 7. Juli) teilnehmen können.

Der 19 Jahre alte Onana hatte sich vor seinem Wiedereinstieg beim HSV testen lassen. Der Belgier, der vom Club einen verlängerten Urlaub erhalten hatte, da er sich direkt nach Saisonende mit der belgischen U21-Nationalmannschaft auf Länderspielreise befand, muss ebenso wie Glatzel in häusliche Quarantäne. Zwischen beiden Profis gab es bis dato keinen persönlichen Kontakt, teilte der HSV dazu weiter mit.

