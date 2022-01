Neuzugang: Ingolstadt holt serbischen Erstligaprofi

Neuer Spieler für FCI-Coach Rüdiger Rehm (im Bild): Nikola Stevanovic kommt vom serbischen Erstligisten Radnicki Nis. Foto: Matthias Balk/dpa (Bild: dpa) (Foto: Matthias Balk/dpa)

Ingolstadt - Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel im Jahr 2022 auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Wie die Oberbayern am Montag mitteilten, kommt Innenverteidiger Nikola Stevanovic vom serbischen Erstligisten Radnicki Nis. Über Vertragsdetails machten die Ingolstädter keine Angaben.

Der 23 Jahre alte Stevanovic soll beim Tabellenletzten vor allem für mehr Stabilität in der Abwehr sorgen. Ganze 37 Gegentore kassierte der FCI bislang in dieser Saison - so viele wie kein anderes Team in der 2. Liga. Für die Ingolstädter beginnt die Restrückrunde am 16. Januar beim 1. FC Heidenheim.

