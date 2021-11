Paderborn besiegt Ingolstadt knapp

Sven Michel (l) brachte Paderborn gegen Ingolstadt in Führung. Foto: Friso Gentsch/dpa (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa)

Paderborn - Der SC Paderborn hat nach anfänglichen Problemen gegen den FC Ingolstadt gewonnen und rückt zumindest über Nacht auf den Aufstiegsrelegationsplatz vor.

Die Mannschaft von Trainer Lukasz Kwasniok besiegte den Tabellenletzten am Samstag mit 2:1 (0:0). Sven Michel in der 56. Minute und Felix Platte (65.) entschieden die Partie zugunsten der Paderborner, die sich zuvor bei ihrem Torwart bedanken konnten: Jannik Huth parierte in der 48. Minute einen Foulelfmeter von Stefan Kutschke. Kurz darauf wurde ein schöner Treffer von Ingolstadts Maximilian Beister wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt.

Während Paderborn mit 24 Punkten im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga mitmischt, wartet Ingolstadt seit Ende August auf einen Sieg. Fatih Kaya brachte die Gäste mit einem Distanzschuss zwar noch einmal heran (71.), doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Der FCI hat nur fünf Punkte.

