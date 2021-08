Paderborn führt Bundesliga-Absteiger Werder Bremen vor

Felix Platte (r) schoss die ersten beiden Paderborner Tore in Bremen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Carmen Jaspersen/dpa)

Bremen - Werder Bremen hat nach einer blamablen Vorstellung die erste Saison-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Gegen den SC Paderborn verlor die Mannschaft von Trainer Markus Anfang hochverdient mit 1:4 (0:3) und wurde von den Bremer Zuschauern teilweise ausgepfiffen.

Zweimal Felix Platte (9./17. Minute), Sven Michel (36.) und Ron Schallenberg (55.) sorgten für die Tore der Gäste, die nach zwei Unentschieden den ersten Saisonerfolg feiern durften. Für Werder traf lediglich Niclas Schmidt (52.)

Paderborn nutzte in der ersten Hälfte die zahllosen Fehler in der Bremer Abwehr. Platte köpfte freistehend nach einer Flanke von Jamilu Collins zur Führung. Acht Minuten später hatte der frühere Darmstädter erneut keine Probleme: Der Stürmer profitierte von einem Ausrutscher von Österreichs EM-Fahrer Marco Friedl und schoss den zweiten Treffer. Michel erhöhte per Außenrist (36.). Die Pfiffe unter den Bremer Fans wurden von Minute zu Minute lauter.

Nach dem Seitenwechsel gab es kurze Zeit neue Hoffnung bei Werder. Schmidt verkürzte auf 1:3 (52.). Nur drei Minuten später kam die erneute Ernüchterung: Einen Eckball köpfte Ron Schallenberg freistehend ins Bremer Netz ein und entschied die Partie damit endgültig.

