Ronstadt-Tor reicht nicht zum Lilien-Sieg gegen St. Pauli

Hamburg - Der SV Darmstadt 98 hat am Samstagabend einen wichtigen Punkt geholt: Beim FC St. Pauli hieß es am Ende 1:1 (0:0). Frank Ronstadt hatte die Lilien in Führung gebracht, Lukas Daschner kurz danach für das gerechte Remis gesorgt.

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht schickte jene Elf auf den Hamburger Rasen, die zuletzt 1:1 gegen Holstein Kiel gespielt hatte. Mit einer Ausnahme: Für Emir Karic rückte Frank Ronstadt in die Startformation. Neuzugang Keanan Bennetts musste zudem wegen einer Wunde am Fuß passen. Auf der Bank saßen mit Steve Kroll und Alexander Brunst beide Ersatztorhüter – die Lilien gehen personell auf dem Zahnfleisch.

Patric Pfeiffer begann denn auch im Sturm – war er die von Lieberknecht angekündigte „Geheimwaffe“? Nein, denn nach fünf Minuten sortierte er sich wieder wie gewohnt hinten ein. Paulis Betim Fazliji hätte die Lilien fast in Führung gebracht, doch seine „Rettungstat“ landete an der eigenen Latte (8.). Und dann hätten die Gastgeber führen müssen: Marcel Hartel setzte sich stark gegen Pfeiffer durch, doch seinen Pass brachte Lukas Daschner nicht unter Kontrolle (16.). Glück war das für den SV 98. Und zum Glück hatten sie Marcel Schuhen im Tor stehen: Der parierte stark Afeez Aremus Fernschuss, den Abpraller setzte Hartel links am Tor vorbei (21.).

Statistik FC St. Pauli: Vasilj – Saliakas (76. Zander), Dzwigala, Smith, Fazliji (68. Metcalfe), Paqarada – Aremu (68. Eggestein), Irvine, Hartel – Amenyido (68. Otto), Daschner (89. Boukhalfa). SV Darmstadt 98: Schuhen – Pfeiffer, Müller (66. Karic), Zimmermann – Bader, Kempe (90.+1 Riedel), Mehlem (79. Ben Balla), Ronstadt (79. Vilhelmsson), Holland – Manu (90.+1 Leipold), Tietz. Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock), Tore: 0:1 Ronstadt (60.), 1:1 Daschner (69.),. Zuschauer: 29546 (ausverkauft). Gelbe Karten: Fazliji (3), Saliakas (3), Aremu (2) / Mehlem (4).

Die beste Gelegenheit im ersten Durchgang hatte Paulis Jackson Irvine: Wunderbar von Etienne Amenyido in die Gasse geschickt, fand er in Schuhen seinen Meister (39.). Eine ganz starke Parade des Schlussmanns, allerdings war das auch viel zu einfach, wie die Lilien-Defensive überrumpelt worden war. Auch bei Leart Paqaradas Versuch war Schuhen auf dem Posten (42.) – die Lilien durften sich bei ihrem Schlussmann bedanken, dass es bei Halbzeit 0:0 stand.

Ein unkt, mit dem die Lilien gut leben können

Nach der Pause wollten die Lilien mehr – und sie kamen. Christoph Zimmermanns Kopfball entschärfte Paqarada auf der Linie (50.), Braydon Manus Schuss lenkte FCSP-Torwart Nikola Vasilj zur Ecke (53.). Das war jetzt ein anderer SV 98, der sich da am Millerntor präsentierte. Das Spiel war ein begeisterndes, Pausen gab es kaum noch. Amenyidos Kopfball landete in Schuhens Armen (58.) – doch dann jubelte der Lilien-Anhang. Frank Ronstadt setzte sich bei einem Konter auf der linken Seite stark gegen zwei St. Paulianer durch, sein Schuss aus 18 Metern Entfernung schlug rechts im Tor ein – 0:1 (60.). Phillip Tietz hätte fast erhöht, doch seine Kopfballverlängerung parierte Vasilj (63.).

St. Pauli wechselte dreimal – und Sekunden später stand es 1:1. Lukas Daschner schloss einen Konter mustergültig ab – die Lilien-Abwehr war nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Jannik Müller kurz zuvor vielleicht auch noch nicht wirklich wieder sortiert (69.). Schuhen parierte Eric Smiths Freistoß (78.), das Spiel drohte wieder zu kippen. Daschner traf nach einer Ecke den Pfosten (85.) – das war knapp.

Es blieb letztlich beim 1:1 – ein Punkt, mit dem die Lilien gut leben können.