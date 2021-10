St. Pauli nun Spitzenreiter - Terodde stellt Torrekord ein

Die Schalker Mannschaft feiert Marius Bülter (3.v.r), den Torschützen zum 1:0. Foto: Bernd Thissen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Berlin - Der FC St. Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.

Die Hamburger gewannen daheim 3:0 (1:0) gegen Dynamo Dresden und zogen am neunten Spieltag an Jahn Regensburg vorbei. Die Regensburger hatten am Samstag zu Hause 2:2 gegen den Karlsruher SC gespielt.

Dritter ist der SC Paderborn vor dem FC Schalke 04, der einen 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Tabellenletzten FC Ingolstadt verbuchte.

Simon Terodde stellte mit dem Treffer zum Endstand in der 77. Minute und nun 153 Toren in der 2. Liga den 34 Jahre alten Torrekord von Dieter Schatzschneider ein. Darmstadt 98 feierte einen 6:1 (2:1)-Kantersieg beim SV Sandhausen.

