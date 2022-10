Verstärkung für Lilien: SV 98 verpflichtet Keanan Bennetts

Trägt bei den Lilien ab sofort die Rückennummer 16: Offensivmann Keanan Bennetts. (© SV 98)

Darmstadt - Die Lilien bekommen Verstärkung. Ob der angespannten Personalsituation hat der SV Darmstadt 98 Keanan Bennetts verpflichtet, das teilte der Club am Freitagnachmittag mit. Der 23 Jahre alte Offensivspieler, der bereits von Ende Juli bis Anfang August zwei Wochen lang bei den Lilien mittrainiert hatte, unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2023.

„Aus sportlicher Sicht hatte uns Keanan Bennetts bereits im Sommer überzeugt“, sagt Darmstadts Sportchef Carsten Wehlmann. Umso glücklicher sei man, dass es nun mit der Verpflichtung – und vor allem auch in der Kürze der Zeit – geklappt habe. „Da er bereits einen Einblick in unsere Abläufe sowie Inhalte erhalten hat, gehen wir davon aus, dass er keine lange Anlaufzeit bei der Integration benötigen wird“, sagt Wehlmann. Keanan erweitere die offensiven Optionen, vor allem in Anbetracht der gegenwärtigen Personalsituation. Schon am Freitagabend wird Bennetts gegen Kiel im Mannschaftskader stehen.

„Als ich gehört hatte, dass Darmstadt mich fest verpflichten will, war ich sofort Feuer und Flamme.“ Keanan Bennetts

Dieser hat vom Verein und von der Mannschaft einen „super ersten Eindruck“ und kann es kaum erwarten, die Stadion-Atmosphäre zu erleben: „Team hat mich damals sehr offen und freundlich aufgenommen, im Kader herrscht eine große Qualität. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich nun längerfristig hier sein darf.“ Von der Kontaktaufnahme bis zur Unterschrift sei alles wahnsinnig schnell gegangen. „Aber als ich gehört hatte, dass Darmstadt mich fest verpflichten will, war ich sofort Feuer und Flamme.“

Bennetts wurde in der Jugend von Tottenham Hotspur ausgebildet, ehe er im Alter von 19 Jahren zu Borussia Mönchengladbach wechselte. Für die Fohlen war er, mit Unterbrechung einer einjährigen Leihe zu Ipswich Town, bis Juni 2022 aktiv. Bei den Lilien wird Bennetts die Rückennummer 16 tragen.