44. Ryder Cup: Europas Golfstars mit Teamgeist auf Titelkurs

Europas Stärke an den ersten beiden Tagen war wieder der so viel beschworene Teamgeist. Immer wieder feuerten sie sich lautstark an, klatschen sich ab und gaben sich gegenseitig Tipps. Die US-Amerikaner ließen diese Leidenschaft über lange Zeit vermissen. Erst am Samstagnachmittag zeigten sie etwas Emotionen.