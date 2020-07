Auch US Open der Golfprofis ohne Zuschauer

Die US Open der Golf-Profis finden in diesem Jahr ohne Zuschauer statt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB (Bild: dpa) (Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB)

Berlin - Bei den US Open der Golfprofis Mitte September werden wegen der Coronavirus-Pandemie keine Zuschauer zugelassen sein. Das teilten die Organisatoren der für den 17. bis 20. September in Winged Foot im Bundesstaat New York angesetzten Veranstaltung mit.

Auch beim ersten Major-Turnier des Jahres in der kommenden Woche in San Francisco werden die Spieler ohne die Unterstützung auf dem Platz auskommen müssen. Dort startet auch Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer. Wegen der Corona-Krise hatte die PGA-Tour zunächst lange pausiert und erst seit dem 11. Juni den Turnierbetrieb wieder aufgenommen. Die European Tour startete am 9. Juli mit einem kleinen Turnier in Österreich wieder.

