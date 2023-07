Der deutsche Golf-Tiger: Christensen vor Major-Debüt

Der Sohn des bekannten Musikproduzenten (u.a. „U 96“) und ehemaligen Popstars-Juror Alex Christensen und der früheren Sängerin Nicci Christensen (damals bekannt als „Rollergirl“) ist Business-Student an der University of Arizona und hatte sich erst kurzfristig für das letzte Major-Turnier des Jahres qualifiziert. Dabei ließ der Amateur auch bekannte Namen wie den Ryder-Cup-Star Sergio Garcia hinter sich. Ab Donnerstag möchte Christensen auch auf dem Par-71-Dünen-Platz an der britischen Westküste den einen oder anderen Großen hinter sich lassen.