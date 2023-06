Der Friedenspakt der zerstrittenen Golf-Touren

Viele der Spieler erfuhren erst aus den sozialen Medien von der Vereinbarung. In den Entscheidungsprozess waren sie nicht involviert. PGA-Chef Monahan musste sich in einem Meeting mit Spielern am Rande der Canadian Open in Toronto als Heuchler beschimpfen lassen, wie US-Medien unter Berufung auf Teilnehmer berichteten. Monahan hatte sich in der Vergangenheit klar gegen die LIV Tour positioniert. „Ich fühle mich betrogen und werde (...) für eine sehr lange Zeit nicht in der Lage sein, irgendjemandem auf der Unternehmensseite der PGA zu vertrauen“, twittert US-Profi Wesley Bryan. Der zweimalige Major-Sieger Collin Morikawa reagiert mit Ironie: „Ich liebe es, Morgennachrichten auf Twitter zu finden.“