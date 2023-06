Deutsche gehen in München aussichtsreich ins Wochenende

Mit einer 68er-Runde spielte sich der Ratinger Marcel Siem trotz dreier Bogeys am Freitag auf den geteilten neunten Rang vor. Nach Hitze am Auftakttag hatten die Golfer diesmal mit zum Teil windigen Verhältnissen zu tun. Nach dem „brutal heißen“ Donnerstag freute sich Siem über die veränderten Bedingungen am Freitag. „Ich mag das, wenn so eine Challenge kommt, ein bisschen Regen, viel Wind. Finde ich mega“, sagte Siem.